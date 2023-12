Ônibus do transporte público de São José dos Campos (SP) será ampliado em 9 linhas

Ampliação já estará em funcionamento a partir desta segunda-feira (11)

MICHELLE SOUZA

A partir desta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, a prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, vai ampliar a frota de ônibus do transporte público em 9 linhas. Além disso, outras seis linhas estão programas para entrar em funcionamento a partir de janeiro de 2024.

De acordo com a prefeitura, nessa primeira etapa a ampliação da frota nas nove linhas deve oferecer mais 46 viagens por dia na cidade, entre segunda e sexta-feira. Em janeiro, na segunda etapa, as seis linhas contempladas passarão a oferecer mais 38 viagens no mesmo período.

As nove linhas reforçadas na primeira etapa são:

107 (Altos de Vila Paiva x Av. Eng. Francisco José Longo);

202 (Bom Retiro x Terminal Central);

222 (Galo Branco x Jd. Aquarius);

237 (Pq. Novo Horizonte x Jd. Aquarius);

243 (Santa Maria x José Longo – via Jd. São José, Coqueiro e Frei Galvão);

244 (Jardim São José x Terminal Central);

209/229 (Jd. Uirá x Terminal Central);

315 (Parque Interlagos x Terminal Central);

333 (Jd. Santa Rosa via São Judas e Colinas x Terminal Central – semiexpressa).

A partir de janeiro:

105 (Bairro dos Freitas x Av. Eng. Francisco José Longo);

119 (Colonial x Aquarius);

305 (Jd. São Judas Tadeu x Terminal Central);

311 (Limoeiro – Jardim das Indústrias x Praça Afonso Pena);

320 (Pq. Industrial – Jd. Indústrias x Praça Afonso Pena);

340 (Eco Campos de São José – via Cambuí x Centro).

Michelle Souza, para o Diário do Transporte