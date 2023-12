Linha Mirante opera em dias úteis a partir de 11 de dezembro, em Joinville (SC)

Mudança no itinerário do coletivo segue até 16 de fevereiro, durante período de férias escolares

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir da próxima segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, a linha Mirante do transporte coletivo também irá operar em dias úteis, em Joinville (SC).

A mudança busca atender o aumento da demanda durante as férias escolares.

O itinerário conta com cobrança da tarifa apenas para subir o Mirante do Boa Vista, na descida não é necessário repetir o pagamento. O valor é de R$ 5,25 para a passagem antecipada e R$ 5,50 caso faça a transação apenas no momento do embarque.

O ônibus do Mirante possui capacidade para 60 passageiros, bancos estofados e ar-condicionado. O itinerário tem início no Terminal Central.

A ampliação no atendimento da linha Mirante segue até 16 de fevereiro.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte