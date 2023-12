Guarulhos (SP) implementa ajustes nas recargas dos bilhetes Único Escolar e Passe Livre em dezembro e janeiro

Guarupass informa que não haverá disponibilização da cota de isenção em janeiro para usuários do Passe Livre

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste mês de dezembro, as normas de uso dos bilhetes Único Escolar e Passe Livre passam por adequações em Guarulhos (SP), segundo a Guarupass, empresa atuante no transporte coletivo na Região Metropolitana de São Paulo.

Confira as mudanças referentes ao “Passe Livre Estudantil” (Decreto Nº 36515, Art. 6):

O estudante portador do cartão terá direito à cota mensal de 150 (cento e cinquenta) isenções tarifárias, nos meses de fevereiro a junho e de agosto a novembro, limitadas a 6 (seis) utilizações diárias; 75 (setenta e cinco) isenções tarifárias, nos meses de julho e dezembro, limitadas a 6 (seis) utilizações diárias.

Já em janeiro, não haverá disponibilização da cota de isenção. A empresa ressalta que a cota mensal não será cumulativa e caso não haja a utilização total no mês concedido, a mesma será zerada, sendo disponibilizada nova cota no primeiro dia do mês subsequente.

Veja também os ajustes do cartão Bilhete Único Escolar, (Portaria Nº 11/201ª, Art. 2°):

Nos meses de Janeiro e Julho não haverá recarga no sistema; nos meses de Fevereiro até Junho e de Agosto a Novembro – recarga normal até 60 (sessenta) tarifas com desconto; no mês de Dezembro – recarga máxima de 30 (trinta) tarifas com desconto.

A recarga do Cartão Escolar ocorrerá até o dia 15 de Dezembro de cada ano.

Para aqueles que tenham alguma dúvida, a Guarapass pode auxiliar por meio do telefone 0800 – 055 – 9499 (não aceita chamadas por celular), pelo chat no site https://www.guarupass.com.br e pelo WhatsApp no número (11) 2468-9894.

O Atendimento presencial está disponível em quatro endereços:

Loja Guarupass: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30;

Terminal Pimentas: segunda a sexta-feira, das 6h às 20h; domingos e feriados, das 7h às 13h;

Terminal São João: segunda a sexta-feira, das 6h às 20h; domingos e feriados, das 6h30 às 12h30

Terminais CECAP, Taboão e Vila Galvão: segunda a sábado, das 7h às 19h, e domingos e feriados, das 7h às 13h.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte