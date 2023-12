Visitantes do Natal Iluminado de Maricá (RJ) terão ônibus extras a partir deste domingo (10)

Linha vai operar de quinta à domingo, a partir das 18h

MICHELLE SOUZA

A partir deste domingo, 10 de dezembro de 2023, os visitantes do Natal Iluminado de Maricá (RJ), vão contar com ônibus extras para Araçatiba e Itaipuaçu.

A linha E11- Centro X Araçatiba vai funcionar de quinta a domingo, a partir das 18h, operando com saídas à cada 15 minutos da Rodoviária do Povo, no Centro.

Já a partir das 18h do dia 14, as linhas E32 (Recanto x R128 via Estrada) e E32A (Recanto x R128 via Rua 34) também passam a ter ônibus extras, com intervalo reduzido de 30 para 15 minutos. O itinerário compreende as proximidades da Praça dos Gaviões, um dos locais da festa, no bairro de Itaipuaçu.

Além disso, das 18h às 22h30, a EPT (Empresa Pública de Transportes) disponibilizará dois vermelhinhos extras, com a vista eletrônica “Natal Iluminado” fazendo o percurso Recanto x Terminal de Itaipuaçu, com saídas a cada 30 minutos, em ambos os sentidos.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte