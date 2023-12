VÍDEO: Transporte coletivo de Diadema (SP) recebe 30 ônibus zero km neste sábado (09) da Suzantur com tecnologia de redução de emissões (Euro 6)

Veículos passam a operar nos próximos dias; Empresa comprou ao todo, 90 ônibus urbanos para o ABC e mais 60 rodoviários para a Viação Nova Itapemirim

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

A empresa Suzantur e a prefeitura de Diadema, na Grande São Paulo, apresentaram neste sábado, 09 de dezembro de 2023, 30 ônibus zero quilômetro que vão operar nas linhas municipais.

O início da prestação dos serviços será nos próximos dias após os ajustes finais de equipamentos como de bilhetagem eletrônica e da documentação.

Os coletivos têm motor dianteiro e já seguem as atuais normas de restrição a emissões de poluentes com base nos padrões internacionais Euro 6, que podem reduzir, em média, em 75% a poluição atmosférica produzida pela queima do óleo diesel.

Os veículos não possuem ar-condicionado, mas apresentam um sistema de climatização com a ventilação natural que pode diminuir a temperatura interna do salão de passageiros.

Suspensão a ar que pode reduzir os impactos gerados pelas irregularidades do pavimento, tomadas USB para carreamento de baterias de celulares, poltronas mais confortáveis e acessibilidade por meio de elevadores e bancos especiais são alguns dos itens presentes nos novos veículos, que também oferecem wi-fi aos passageiros e contam com GPS e câmaras de monitoramento.

SUZANTUR COMPROU 90 ÔNIBUS URBANOS PARA O ABC E 60 RODOVIÁRIOS INTERESTADUAIS:

O Grupo Suzantur comprou 150 ônibus pelas regras de um programa de renovação de frota do Governo Federal, sendo 60 rodoviários para a empresa Nova Itapemirim (de linhas interestaduais) e 90 urbanos, que serão distribuídos entre as cidades que opera: Santo André (10 unidades), Diadema (30 unidades) e Mauá (50 unidades). A companhia presta serviços também em Ribeirão Pires, mas até o momento, a cidade não receberá nenhum ônibus 0 km.

O programa de renovação da frota do Governo Federal de incentivo à indústria foi instituído por uma medida provisória, que não está mais em vigor.

Todos os 150 ônibus seguem o Padrão Euro 6 de redução de emissões de poluentes.

Dos 60 ônibus rodoviários para a Nova Itapemirim, 40 são de dois andares com categoria leito-cama no primeiro piso, modelo Marcopolo Paradiso G8 – 1800 DD (20 chassis Scania e 20 chassis Volvo), e 20 de piso único com bagageiros de maior capacidade, modelo Marcopolo Paradiso G8 1350 (chassis Mercedes-Benz).

A Suzantur criou a empresa Nova Itapemirim para operar por meio de arrendamento judicial por até dois anos as linhas interestaduais que eram de responsabilidade das viações Itapemirim e Kaissara que tiveram falência decretada em 21 de setembro de 2022.

EURO 6:

Euro 6 é uma norma internacional de redução de poluentes na qual se baseia a fase 8 do Proconve (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores), denominada de P8. O Proconve é de responsabilidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para atualizar os motores às exigências internacionais de menores emissões.

No Brasil, o padrão Euro 6, menos poluente, entrou em vigor em janeiro de 2023, com a possibilidade de compra até março dos chassis ainda Euro 5 fabricados até o fim de dezembro.

Os modelos Euro 6 podem ser até 30% mais caros que os veículos de tecnologia anterior. A versão proporciona uma redução de aproximadamente 75% de em NOx (Óxido de Nitrogênio), 70% de Hidrocarbonetos e 50% de material particulado em relação ao Euro 5.

Em média, a redução de emissões é 75% menor do Euro 6 para o Euro 5.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes