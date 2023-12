Trens da SuperVia que seguem para Central do Brasil não realizam parada em três estações neste sábado (9)

Concessionária não explicou motivo das interrupções

MICHELLE SOUZA

A SuperVia informou pelas redes sociais que o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro sofre ajustes neste sábado, 9 de dezembro de 2023.

Trens para Central do Brasil não estão fazendo parada nas estações Marechal Hermes, Prefeito Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz. Concessionáira não explicou o motivo das alterações.

O Diário do Transporte segue acompanhando e assim que a situação for normalizada, vamos atualizar as informações.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte