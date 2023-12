Prefeitura do Rio de Janeiro entregou neste sábado (9) a Nova Transoeste

Entrega marca a renovação de 100% da frota do BRT

MICHELLE SOUZA

Na manhã deste sábado (9), a Prefeitura do Rio entregou a Nova Transoeste, que teve no total 59 quilômetros revitalizados. O corredor passa a operar com 208 ônibus, dos quais 136 são novos veículos articulados. O início da operação dos “amarelinhos” no corredor Transoeste marca a renovação de 100% da frota do BRT em toda a cidade. Com isso, deixam de existir os veículos azuis.

De acordo com a prefeitura, a renovação, com 427 novos ônibus nos três corredores, representa um aumento de quase três vezes mais ônibus, em relação a 2021.

A Transoeste conta com três terminais (Jardim Oceânico, Alvorada e Campo Grande) e 62 estações e conecta a Barra da Tijuca a Santa Cruz e a Campo Grande e foi inaugurada em 2012.

Durante a obra de revitalização também foi construída uma passagem inferior no Terminal Recreio, possibilitando a interligação com a Transolímpica. Agora, a conexão da Transolímpica com a Transoeste será dentro do próprio terminal, eliminando a necessidade de travessia na Avenida das Américas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte