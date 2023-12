Prefeitura de Porto Alegre (RS) realiza pregão eletrônico para manutenção dos abrigos de corredores de ônibus

Resultado final deve ser divulgado em janeiro de 2024

MICHELLE SOUZA

Nesta sexta-feira ( 8), a prefeitura de Porto Alegre realizou um pregão eletrônico para contratação de empresa que prestará serviços de manutenção e limpeza de abrigos de corredores de ônibus. A empresa M3 Engenharia e Serviços foi qualificada em primeiro lugar. Agora, inicia-se a análise dos documentos de habilitação e, posteriormente, a fase de recursos. Se não houver nenhuma intercorrência, o resultado final será divulgado em janeiro de 2024.

O secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Junior disse que o objetivo é suprir a demanda de manutenção preventiva e corretiva do conjunto de edificações dos abrigos dos corredores de ônibus de Porto Alegre. “Esta licitação é uma parte muito importante do pacote de melhorias do programa Mais Transporte. Com a homologação deste leilão, vamos garantir a qualidade da infraestrutura dos abrigos para os usuários do transporte coletivo”.

Para mais informações, o mapa com a localização foi publicado no Portal de Transparência da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), na página do Observatório de Mobilidade, em eptctransparente.com.br. As intervenções vão acontecer nas estações de ônibus dos corredores exclusivos.

