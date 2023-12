Londrina (PR) faz neste domingo (10) desfile com ônibus: renovação soma 147 coletivos

Segundo prefeitura, 96 veículos foram adquiridos pela concessionária Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL) e 51 pela concessionária Londrisul; Cidade completa 89 anos

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Londrina e as empresas de transportes realizam neste domingo, 10 de dezembro de 2023, um desfile com novos ônibus incluídos nas linhas, como uma das atividades de comemoração pelos 89 anos da cidade.

Segundo a administração municipal, em balanço, foram adquiridos para este ano de 2023, 147 novos ônibus, dos quais, 96 veículos foram comprados pela concessionária Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL) e 51 pela concessionária Londrisul.

O custo foi de R$ 90,4 milhões, com preço médio de R$ 614 mil por ônibus. (o valor de cada unidade depende da configuração e do modelo).

De acordo com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), que gerencia o transporte público em Londrina, por meio de nota, estavam previstos 94 novos ônibus para 2023. No entanto, esse número saltou para 147, ou seja, 53 a mais que o previsto, o que representa uma renovação de 42% da frota.

A CMTU diz também que dos 147 novos ônibus deste ano de 2023, 44 possuem ar-condicionado, sendo que, destes, 22 contam também com piso diferenciado no modelo Taraflex, assentos estofados, câmeras de segurança e monitores.

Todos os novos ônibus estão equipados com internet wi-fi e estão 100% adaptados ao transporte de pessoas com deficiência.

Os modelos possuem ainda sistema eletrônico que proporciona maior conforto e estabilidade aos passageiros.

Os veículos que já seguem os padrões de motores Euro 6, podem emitir 75% menos poluentes, em média, durante a operação.

Com as novas aquisições a quantidade de ônibus com ar-condicionado no sistema saltou de 32 para 76 unidades, um aumento de 138%, de acordo com a prefeitura.

Segundo a administração municipal, o sistema de transporte público londrinense possui atualmente 133 linhas, sete terminais de integração e uma estação de embarque e desembarque (Catuaí). Diariamente, o serviço é responsável pelo deslocamento, em média, de 44,5 mil pessoas, registrando cerca de 89 mil passagens, operando de domingo a domingo, das 5h à meia-noite e meia.

Com 220 ônibus, a TCGL opera prioritariamente nas regiões norte, leste e oeste. Já os 134 veículos da Londrisul circulam prioritariamente nas regiões central, sul e leste.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes