Homem de 33 anos sofre contusão na perna após acidente envolvendo ônibus, carros e motocicleta na tarde deste sábado (9), no Morumbi (SP)

Vítima foi encaminhada ao Hospital do Campo Limpo; coletivo atendia linha 5119/10 Terminal Capelinha – Largo São Francisco

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

No início da tarde deste sábado, 09 de dezembro de 2023, por volta das 13h23, um ônibus se envolveu em um acidente com dois carros e uma motocicleta na Avenida Giovanni Gronchi, altura do número 3.800, no Morumbi, sentido bairro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de 33 anos sofreu uma contusão em uma das pernas e foi socorrido ao Pronto Socorro do Hospital do Campo Limpo.

O coletivo operado pela empresa Campo Belo possui o prefixo 7 1180 e atendia a linha 5119/10 Terminal Capelinha – Largo São Francisco.

Confira a nota divulgada pela SPTrans sobre o ocorrido:

“A SPTrans informa que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência deste sábado (9), às 13h23, na Av. Giovanni Gronchi, 3.800, Morumbi, sentido bairro, envolvendo o ônibus de prefixo 7 1180, da linha 5119/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco, da Campo Belo.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta. A SPTrans e a Prefeitura fazem, ainda, campanhas permanentes de segurança.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte