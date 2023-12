Viação Garcia completa 89 anos e anuncia ônibus elétrico rodoviário

Viaggio 1050 será destinado à Brasil Sul. Trata-se de um ônibus Executivo com 42 lugares, chassi BYD Elétrico; A empresa também fez um balanço nesta sexta-feira (08) de investimentos em frota

ADAMO BAZANI

A Viação Garcia completa no próximo domingo, 10 de dezembro de 2023, 89 anos de fundação e, nesta sexta-feira (08) anunciou novidades.

O Grupo terá pela primeira vez um ônibus elétrico rodoviário em operação.

É um Viaggio 1050 será destinado à Brasil Sul. Trata-se de um ônibus Executivo com 42 lugares, chassi BYD Elétrico.

O veículo ainda está sendo preparado.

A empresa também fez um balanço nesta sexta-feira (08) de investimentos em frota.

Foram em 2023, 148 veículos adquiridos da encarroçadora Marcopolo com chassi Mercedes-Benz e Volvo e investimentos de cerca de R$ 200 milhões.

Segundo a Garcia, é a maior renovação em um ano na história da empresa.

Para 2024, quando completa 90 anos, a Garcia pretende continuar a renovação de frota e inaugurar a nova sede da empresa que está em obras na zona leste de Londrina com 100 mil m² de terreno e 30 mil m² de área construída. O valor investido é superior a R$ 60 milhões.

Veja o balanço completo:

Neste domingo, dia 10 de dezembro, a Viação Garcia completa 89 anos de existência e comemora, juntamente com o Município de Londrina, a sua fundação (em 1934). A celebração vem em grande estilo: a empresa – em conjunto com as coligadas Brasil Sul, Princesa do Ivaí, Santo Anjo e Londrisul – realiza neste ano a maior compra de ônibus de sua história para prestar, com excelência e tecnologia de ponta, os serviços de transporte rodoviário, metropolitano, urbano, fretamentos e venda de seminovos.

São 148 veículos adquiridos nesse ano da encarroçadora Marcopolo com chassi Mercedes Benz e Volvo e investimentos de cerca de R$ 200 milhões. “Investimos fortemente na renovação de nossa frota com a aquisição de modelos Euro 6, atendendo as novas normas do setor para a emissão de poluentes dentro do que preconiza a agenda ESG (Environmental, Social and Governance) e tendo como foco a preocupação com os aspectos social, ambiental e de governança”, afirma o vice-presidente Estefano Boiko Junior. “A nova frota é formada pelo que há de mais avançado no segmento em termos de desempenho, design, conforto, segurança, tecnologia e sustentabilidade”, completa.

Segundo o presidente José Boiko, a empresa gera mais de dois mil empregos diretos e opera linhas em sete estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. “Transportamos em média 23 milhões de pessoas ao ano”, afirma.

Com veículos top de mercado (Geração 8), a empresa oferece comodidades do serviço cabine cama, poltronas de couro com massageadores que se transformam em verdadeiras camas com 180º de reclinação, kit conforto com travesseiros e mantas com o padrão da rede de hotéis Bourbon, plataforma de entretenimento on demand, wi-fi, água mineral e lanche a bordo. Dispõe de salas vip, “Espaço Mulher” (para as passageiras viajarem ao lado de outra mulher), compra online de passagens e check in digital, entre outras inovações.

A empresa também foi pioneira em seu segmento na aceitação de criptomoedas como meio de pagamento em 2018. Parcerias como a firmada com o programa de recompensas Livelo, permitindo ao cliente adquirir passagens utilizando pontos acumulados na rede e também converter o valor investido para compras futuras, ampliam o leque de oportunidades ao público.

A chegada ao Metaverso foi outra inovação da Viação Garcia, que lançou em julho de 2022 a sua loja nessa nova fronteira da economia global, abrindo o canal virtual para uma experiência inusitada do cliente. Ainda neste ano a empresa deve apresentar ao mercado uma grande novidade: o seu primeiro ônibus rodoviário elétrico. O Viaggio 1050 será destinado à Brasil Sul. Trata-se de um ônibus Executivo com 42 lugares, chassi BYD Elétrico.

A gestão tem merecido atenção especial. A empresa está adotando o avançado sistema de software Protheus, da TOTVs, um sistema de ERP (Enterprise Resource Planning) que permite acesso fácil, integrado e confiável aos dados da organização. Essa tecnologia auxilia na gestão dos processos internos, integrando as atividades de setores como vendas, finanças, estoques, controladoria e diversas áreas administrativas.

Em 2024, as comemorações de 90 anos da Viação Garcia também terão um ponto alto. Será a inauguração da moderna sede da empresa que está em obras na zona leste de Londrina com 100 mil m² de terreno e 30 mil m² de área construída. O valor investido é superior a R$ 60 milhões.

Sobre a Viação Garcia/Brasil Sul – Com sede em Londrina/PR, o Grupo formado pela Viação Garcia, Brasil Sul, Princesa do Ivaí, Santo Anjo e LondriSul atua no setor de transporte rodoviário de passageiros com destinos para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. A atividade principal é o transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros, mas também realiza operações nos segmentos de fretamento para indústrias, turismo, transporte de encomendas rápidas, transporte urbano e metropolitano de passageiros e revenda de ônibus seminovos.

Endereço: Avenida Celso Garcia Cid, 1.100 – Londrina – Paraná – Telefone: (43) 3373-5252 – SAC 08006427700. Para deficientes auditivos: 0800 642 7700 – http://www.viacaogarcia.com.br – www.brasilsul.com.br

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes