SPTrans altera trajeto de linha por evento no Sambódromo do Anhembi neste sábado (9)

Itinerário 9717/10 Jardim Almanara-Metrô Santana será alterado a partir das 10h

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento dos ônibus da capital paulista, informou que uma linha do sistema será desviada neste sábado, 9, por causa de um evento no Sambódromo do Anhembi.

De acordo com a SPTrans, a linha 9717/10 (Jardim Almanara-Metrô Santana) terá uma mudança em sua circulação a partir das 10h. A empresa não informou até que horas o itinerário permanecerá alterado.

Confira abaixo qual será o trajeto temporário da linha:

normal até Rua Antônio Nascimento Moura, Avenida Braz Leme, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Idelfonso, Avenida Cruzeiro do Sul, prosseguindo normal até a Rua Ezequiel Freire. Volta: Rua Ezequiel Freire, Rua Alfredo Guedes, Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália, Avenida Santos Dumont, Avenida Braz Leme, Rua Marambaia, Rua Bernardino Fanganiello, prosseguindo normal.

