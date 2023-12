Prodata Mobility Brasil ganha o Prêmio Maiores & Melhores do Transporte pela 17ª vez consecutiva

Resultado foi anunciado no dia 28/11 pela OTM; empresa recebeu prêmio de melhor sistema de bilhetagem nacional

Entra ano e sai ano, a Prodata Mobility Brasil demonstra porque é a companhia líder no país quando se pensa em bilhetagem eletrônica.

A empresa acaba de ser ganhadora do Prêmio Maiores & Melhores do Transporte 2023, concedido no último dia 28 de novembro pela OTM Editora, na categoria “melhor empresa sistema de bilhetagem do Brasil”.

“Trata-se de um importante reconhecimento ao trabalho de todos os nossos profissionais que se dedicam a sempre buscar soluções inovadoras, inteligentes e que sejam eficientes tanto para os operadores do transporte público quanto para os próprios passageiros, que podem usufruir da tecnologia que colocamos ao alcance de todas as pessoas”, afirma o presidente da Prodata Mobility Brasil, João Ronco Junior.

De acordo com o executivo, o êxito obtido ao longo dos anos reforça o compromisso da empresa em dispor, cada vez mais, de serviços seguros, modernos e ágeis para toda a estrutura do sistema de mobilidade urbana.

“Sermos vencedores pela 17ª vez consecutiva no segmento de bilhetagem nos coloca a missão e o desafio de aperfeiçoarmos ainda mais nossa atuação no mercado, de maneira a honrarmos a posição que ocupamos, que foi conquistada graças ao empenho e ao apoio que recebemos de cada um dos nossos clientes e colaboradores”, diz João Ronco Junior.