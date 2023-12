Ônibus em Juiz de Fora (MG), terão esquema diferenciado para realização do “Pism” neste final de semana

Aumento no número de candidatos motivou alterações

MICHELLE SOUZA

Neste fim de semana, dias 9 e 10 de dezembro de 2023, acontece em Juiz de Fora (MG) o PISM (Programa de Ingresso Seletivo Misto) que é um processo de avaliação seriada, em que os candidatos às vagas oferecidas pela Universidade Federal participam de três módulos de avaliação (I, II e III), um ao final de cada ano do Ensino Médio. E para auxiliar os canditados que vão participar da avaliação, o atendimento do transporte coletivo foi ampliado pelos técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) devido ao aumento do número de participantes.

A principal mudança é o trajeto da linha especial Universidade (180) que parte do Centro para acessar o campus pelo lado sul (bairro Dom Orione): Av. Getúlio Vargas nº 251, Av. Itamar Franco, Av. Paulo Japiassú Coelho, Av. Deusdedith Salgado, Av. Mello Reis, Av. Eugênio do Nascimento, via local UFJF, Faculdade de Engenharia, faculdades de Odontologia, Farmácia, Economia e ICH, Faculdade de Direito e Proinfra. O objetivo da mudança é para que os ônibus não fiquem retidos em um dos trechos mais críticos, que é a Av. Itamar Franco entre o trevo do Cascatinha e o Pórtico Sul.

Não haverá cobrança de tarifa no domingo (10) para os candidatos. A linha especial 180 (Universidade) começa a sair às 10h do ponto da Av. Getúlio Vargas nº 251, sem horários fixos. Os ônibus vão circular intermitentemente até 11h20, último horário possível. O fechamento dos portões ocorre às 13h e que a UFJF orienta os candidatos para que se programem para chegar até uma hora antes. Já as saídas do mesmo ponto no Centro da linha 570 (Fac. de Medicina/Doctum) em direção às faculdades de Medicina e Fisioterapia da UFJF e a Faculdade Doctum, na Avenida Eugênio do Nascimento s/n, serão a partir das 10h30, com o último horário garantido às 11h05. O itinerário será o mesmo da linha 180, contudo, não acessa o campus sede da UFJF.

A linha 555 (Universidade) que entra pelo Pórtico Norte, em São Pedro, terá ponto inicial também na Av. Getúlio Vargas nº 251. Porém, vai ter o seguinte trajeto diferenciado: Av. Itamar Franco, Av. Rio Branco, Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Barão de Cataguases, Avenida dos Andradas, Rua José Carlos Moraes Sarmento, Estrada Gentil Forn, Rua José Lourenço Kelmer, faculdades de Letras, Engenharia, Odontologia, Farmácia, Economia e ICH, Faculdade de Direito e Proinfra.

Os candidatos que partem dos locais atendidos por linhas que seguem para o campus universitário e para Avenida Eugênio do Nascimento, s/n, terão a disposição os seguintes horários: 170 (Zona Nordeste/UFJF) saída de Filgueiras às 10h; 190 (Zona Sul/UFJF), sai do bairro Sagrado Coração às 10h10; 655 (IF Sudeste/UFJF) parte do Esplanada às 10h30; e 755 (Zona Norte/UFJF), com saída do bairro Santa Lúcia às 10. Exceto pelas linhas 170 e 755, que primeiramente atendem ao campus, todas as outras passam primeiro na Faculdade Doctum e nas faculdades de Medicina e Fisioterapia, no Dom Orione. Outras seis linhas que atendem somente ao anel viário da UFJF, sem ir até as faculdades e institutos, com partidas do Centro e entrada pelo Pórtico Sul, são também opções para os candidatos, que devem conferir o horário e o itinerário no link Infotrans, no Portal da PJF (www.pjf.mg.gov.br). São elas: 532 (São Pedro), 534 (Santos Dumont), 544 (Recanto dos Brugger), 547 (Nossa Senhora de Fátima), 548 (Adolpho Vireque) e 549 (Nova Germânia). Não vão circular nos dias de Pism as linhas 525, 535 e 545.

A tarde, a partir das 15h30, os ônibus começam a retornar da UFJF, da Faculdade Doctum e das faculdades de Medicina e Fisioterapia em direção ao Centro e às zonas Norte, Sul, Nordeste e para o IF Sudeste.

Confira os itinerários especiais de cada linha que atende ao Pism:

– Linha 180 (Universidade) – saídas do Centro a partir de 10h:

Sentido Centro/UFJF: Av. Getúlio Vargas nº 251, Av. Itamar Franco, Av. Paulo Japiassú Coelho, Av. Deusdedith Salgado, Av. Mello Reis, Av. Eugênio do Nascimento, via local UFJF, Faculdade de Engenharia, faculdades de Odontologia, Farmácia, Economia e ICH, Faculdade de Direito e Proinfra – ponto final.

Sentido UFJF/Centro: Faculdades de Odontologia, Farmácia, Economia e ICH, faculdades de Direito, Letras, Engenharia e Arquitetura, Pórtico Sul, Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Francisco Bernardino, Rua São Sebastião, Av. Pres. Getúlio Vargas nº 251 – ponto final.

– Linha 555 – UFJF – saídas do Centro a partir de 10h:

Sentido Centro/UFJF: Av. Itamar Franco, Av. Rio Branco, Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Barão de Cataguases, Avenida dos Andradas, Rua José Carlos Moraes Sarmento, Estrada Gentil Forn, Rua José Lourenço Kelmer, faculdades de Letras, Engenharia, Odontologia, Farmácia, Economia e ICH, Faculdade de Direito e Proinfra – ponto final.

Sentido UFJF/Centro: Faculdades de Engenharia e Arquitetura, Anel Viário da UFJF, Faculdade de Odontologia, Farmácia, Economia, e ICH, Anel Viário da UFJF, Faculdade de Direito, Rua José Lourenço Kelmer, Rua Eng. Gentil Forn, Rua Eng. José Carlos Moraes Sarmento, Avenida dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Rio Branco, Rua Afonso Pinto da Mota, Av. Getúlio Vargas, 251 – ponto final.

– Linha 570 – Fac. Medicina – saídas do Centro a partir de 10h30:

Sentido Centro/Fac. Medicina: Av. Getúlio Vargas nº 251, Av. Itamar Franco, Av. Paulo Japiassú Coelho, Av. Deusdedith Salgado, Av. Mello Reis, Av. Eugênio do Nascimento s/n – ponto final.

Sentido Fac. Medicina/Centro: Faculdades de Medicina e Fisioterapia/ HU/CAS, Av. Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário UFJF, Pórtico Sul, Av. Itamar Franco, Praça Antônio Carlos, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino – ponto final.

– Linha 170 – (Zona Nordeste/UFJF) – saída de Filgueiras às 10h:

Sentido Zona Nordeste/UFJF: Rua Aníbal Beligoli, 409 – Ponto Final, Rua Orlando Riani, Rua Diomar Monteiro, Avenida Juiz de Fora, Rua Paracatu, Av. Barão do Rio Branco (pista lateral), Rua Barão de Cataguases, Rua João Pinheiro, Rua Engenheiro Gentil Forn, Rua José Lourenço Kelmer, Anel viário da UFJF, Faculdade de Letras, rua local de acesso às Faculdades de Engenharia e Arquitetura, Anel Viário da UFJF, Avenida Eugênio Nascimento, rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Avenida Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário da UFJF, faculdades de Odontologia, Farmácia, ICH, Anel Viário da UFJF, Faculdade de Direito – ponto final.

Sentido UFJF/ Zona Nordeste: Faculdade de Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura, Anel Viário da UFJF, Pórtico Sul, Avenida Eugênio Nascimento, rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Avenida Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário da UFJF, faculdades de Odontologia, Farmácia, ICH, Anel Viário da UFJF, Faculdade de Direito, Anel Viário da UFJF, Pórtico Norte, Rua José Lourenço Kelmer.

– Linha 190 (Zona Sul/UFJF) – saída do Sagrado Coração às 10h10:

Sentido Zona Sul/UFJF: Rua Marciano Pinto nº 1635, Rua Bady Geara, Av. Pedro Afonso Pinheiro, Rua Heitor Inácio, Rua Clóvis Jaguaribe dos Santos, Rua José Ferreira, Rua Doutor Délcio Fortini, Rua Maria de Lourdes Oliveira, Rua Heitor Inácio, Avenida Pedro Afonso Pinheiro, Rua Bady Geara, Av. Darcy Vargas, Rua Augusta Sobreira Tostes, Rua Renato Pandolfi, Rua Almiro Ribeiro de Toledo, Rua Francisco Henriques, Rua Dep. Alcides Paiva Campos, Av. Santa Luzia, Rua Ingrácia Pinheiro, Rua José Nunes Leal, Rua Aurora Torres, Rua José Nunes Leal, Av. Santa Luzia, Rua Água Limpa, Rua Chácara, Rua Ibitiguaia, Av. Darcy Vargas, Rua Dr. Costa Reis, Rua Maria de Almeida Silva Acesso Sul, Rua Custódio Furtado de Souza, Rua Maria Eugênia de Rezende, Rua Marly Mendes Alves, Av. Deusdedit Salgado, Av. Dr. Paulo Japiassu Coelho, Av. Itamar Franco, Av. Eugênio Nascimento, rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Av. Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário da UFJF, faculdades de Odontologia, Farmácia, I.C.H, Anel Viário da UFJF, faculdades de Direito e Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura – ponto final.

Sentido UFJF/ Zona Sul: rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Av. Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário da UFJF faculdades de Odontologia, Farmácia, I.C.H, Anel Viário da UFJF, faculdades de Direito e Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura, Anel Viário da UFJF, Pórtico Sul, Av. Itamar Franco, Av. Paulo Japiassú Coelho.

– Linha 655 (IF Sudeste/UFJF) – saída do Esplanada às 10h30:

Sentido IF Sudeste/UFJF: Rua Eduardo Weiss nº 82, Rua Luís Andre Hagen, Rua Luís Baltazar Eberle, Rua Enéas Mascarenhas, Rua Coronel Quintão, Rua Branca Mascarenhas, Rua Geraldo Gomes Ribeiro, Rua Expedicionário Antônio Novaes, Rua Eunice Weaver, Rua Guilardo Xavier Furtado, Rua Marechal Cordeiro de Faria, Rua Gorizia Trentini da Silva, Rua José de Almeida Portes, Rua Dr. Alvino de Paula, Rua Guilardo Xavier Furtado, Rua Eunice Weaver, Rua Helena Bittencourt, Rua Pedro Ronzani, Rua Maria Geralda de Freitas, Rua Nazira Mattar de Freitas, Rua Maestro José Quirino, Rua Rogério Fernando Scoralick, Rua Manoel Porfiro Ferreira, Rua Benedito José de Freitas, Av. Senhor dos Passos, Rua Vereador Dr. Arlindo Zanini, Rua Octávio Malvaccini, Rua Acácio Alves Alvim, Rua das Ágatas, Rua dos Rubís, Rua Acácio Alves Alvim, Rua José Victório Castegliani, Rua Professor Vilas Bouçada, Rua Dr. Fernando Cyrne, Rua Paulo Botti, Avenida Eugênio Nascimento, rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Avenida Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário da UFJF, faculdades de Odontologia, Farmácia, ICH, Rua Local, Anel Viário da UFJF, Faculdades de Direito e Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura – ponto final.

Sentido UFJF/IF Sudeste: Faculdades de Odontologia, Farmácia, ICH, Anel Viário da UFJF, faculdades de Direito e Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura, rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Av Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Av. Eugênio Nascimento.

– Linha 755 (Zona Norte/UFJF) – saídas do Santa Lúcia às 10h:

Sentido Zona Norte/UFJF: Rua Ozório Campos nº 30, Av. Doutor Bezerra de Menezes, Rua Sebastião Alves Marcato, Rua Doutor Dias da Cruz, Rua General Almerindo da Silva Gomes, Rua Guimarães Júnior, Rua José Simpliciano Alves, Rua Elpídio José dos Reis, Rua General Almerindo da Silva Gomes, Rua Álvaro Coelho Lemos, Av. Dr. Simeão de Faria, Rua José Paulino Sobrinho, Rua Antônio José Cosso, Rua Monsenhor Francisco de Paula Salgado, Av. Dr. Simeão de Faria, Rua Doutor Antônio Mourão Guimarães, Rua Felício Manoel de Oliveira, Rua Maria Cândida de Jesus, Rua Bartolomeu dos Santos, Rua Célio Braga de Araújo, Rua Bartolomeu dos Santos, Rua Martins Barbosa, Rua Evaristo da Veiga, Rua Henrique Dias, Rua Diogo Álvares, Rua Tomé de Souza, Av. Juscelino Kubitschek, Av. Olavo Bilac, Rua Bernardo Mascarenhas, Rua Professora Violeta Santos, Av. Vereador Laudelino Schettino, Rua Benjamim Guimarães, Rua Antônio Fellet, Rua Engenheiro Gentil Forn, Rua Nelson Gomes de Carvalho, Rua Doutor Hameleto Fellet, Rua Engenheiro Gentil Forn, Rua José Lourenço Kelmer, Anel Viário da UFJF, Faculdade de Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura, Anel Viário da UFJF, Av. Eugênio Nascimento, rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Av Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário da UFJF, faculdades de Odontologia, Farmácia, ICH, Anel Viário da UFJF, Faculdade de Direito – Ponto Final.

Sentido UFJF/Zona Norte: Faculdade de Letras, faculdades de Engenharia e Arquitetura, Anel Viário da UFJF, Pórtico Sul, Av. Eugênio Nascimento, rua local de acesso ao HU/CAS, faculdades de Medicina e Fisioterapia, Av Eugênio Nascimento, Pórtico Sul, Anel Viário da UFJF, faculdades de Odontologia, Farmácia, ICH, Anel Viário da UFJF, Faculdade de Direito, Anel Viário da UFJF, Rua José Lourenço Kelmer.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte