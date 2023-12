Novas praças de pedágio da Rio-Teresópolis, em Magé e Guapimirim, passarão a cobrar tarifa em dez dias, autoriza ANTT

Medida que muda localização das praças atende a antigo pedido dos moradores de Magé; tarifas terão preços de R$ 18,60 (Magé) e de R$ 19,40 (Guapimirim), e concessionária deverá fechar as praças P1 (Pierre Berman), P2 (Santa Guilhermina B) e P3 (Santo Aleixo B)

A partir de 17 de dezembro de 2023 as novas praças de pedágio na rodovia Rio-Teresópolis, localizadas na área da cidade de Magé (RJ), começarão a operar com cobrança.

A medida, que atende a pedido antigo de moradores da localidade para a mudança dos locais de cobrança, foi autorizada pela Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, em deliberação publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, 08 de dezembro de 2023.

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT), da EcoRioMinas, administra o trecho da BR-116/RJ (Rodovia Santos Dumont) de 142,5 quilômetros, que abrange a região onde estão os municípios de Duque de Caxias (a partir do entroncamento com a BR-040/RJ), Magé, Guapimirim, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Sapucaia, indo até a divisa com Minas Gerais, próximo à cidade de Além Paraíba.

Por determinação da ANTT, os novos pedágios substituirão as praças Engenheiro Pierre Berman (P1), na BR-116/RJ (km 138), em Magé, e seus bloqueios em Santo Aleixo (km 119, P3) e Santa Guilhermina (km 127, P2).

As novas praças iniciarão a operação com os valores (categoria 1) de R$ 18,60 (Praça de Pedágio P7 – “Magé”) e de R$ 19,40 (Praça de Pedágio P8 – “Guapimirim”).

A determinação, segundo a publicação da Diretoria da Agência, entra em vigor nesta sexta (08), determinando à concessionária que inicie a cobrança da tarifa de pedágio em 10 dias.

As rodovias administradas pela EcoRioMinas possuem dois benefícios tarifários aos usuários, como o Desconto Básico de Tarifa (DBT) e o Desconto de Usuário Frequente (DUF). Os benefícios estão atrelados à instalação de um TAG, que permite que os veículos passem pela pista automática de cobrança de pedágio.

O contrato de concessão por 25 anos foi assinado em 1996. Em 18 de março de 2021 um novo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão (o quinto) entre a CRT e a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), estendeu o prazo original que encerraria em 21 de março daquele ano.

O aditamento postergou por 18 meses, até 21 de setembro de 2022, a responsabilidade da CRT pelas obras de conservação e manutenção, além da responsabilidade de oferecer serviços aos usuários da rodovia.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes