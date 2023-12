Metrô e CPTM assinam novo contrato de R$ 24 milhões para emprego de policiais militares no interior das estações

Objetivo é reforçar a segurança do sistema metroferroviário; novo termo passa a vigorar a partir deste sábado (09), e tem prazo por um ano; valor será reajustado em 2024

ALEXANDRE PELEGI

As empresas do sistema metroferroviário do Estado de São Paulo assinaram novo convênio com a Secretaria da Segurança Pública para empregar policiais militares no interior das estações.

O extrato de Termo Aditivo, o quarto assinado até aqui de um contrato de 2019, foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 08 de dezembro de 2023.

Os policiais seguirão atuando no apoio ao corpo de segurança operacional da CPTM e do Metrô, mediante jornada extraordinária de trabalho policial-militar.

O valor do termo é de 702.449 UFESPs, o que representa cerca de R$ 24 milhões, e tem validade por um ano, a contar deste sábado (09). Cada UFESP vale hoje R$ 34,26. Como a cada ano este valor aumenta, os R$ 24 milhões previstos serão reajustados na mesma proporção em 2024.

Anteriormente o convênio era apenas com a CPTM. A partir de outubro de 2022, o Metrô passou a integrar a parceria. O ato oficial foi publicado no dia 29 de setembro de 2022, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, com prazo de 15 meses, podendo ser prorrogado até o limite de cinco anos.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes