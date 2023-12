Marcha para Jesus que ocorre neste sábado em Pelotas (RS), terá alterações no trânsito e em algumas linhas de ônibus

Evento religioso está marcado para sábado à tarde

MICHELLE SOUZA

Na tarde deste sábado, 6 de dezembro de 2023, acontece em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, a manifestação religiosa Marcha para Jesus. Por causa do evento, a prefeitura informou que fará algumas alterações nos itinerários de algumas linhas de ônibus e em algumas ruas da cidade.

Os ônibus com saída do Terminal Guanabara, entre as 15h e as 16h15min, farão o trajeto pela rua Barão de Santa Tecla. A Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) orienta usuários das linhas da zona norte para que aguardem nas paradas demarcadas da Santa Tecla.

Já os passageiros que costumam utilizar o ponto de ônibus da rua General Osório, entre Marechal Floriano e Sete de Setembro, devem se dirigir para embarque na quadra correspondente na rua Barão de Santa Tecla, de acordo com secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Al-Alam.

Entre as 16 e as 22h, a avenida Bento Gonçalves será bloqueada para o trânsito, entre as ruas Padre Anchieta e Andrade Neves, sentido Big/Rodoviária, por conta do mesmo evento. As linhas de ônibus Laranjal utilizarão para percurso bairro/Centro as ruas Almirante Barroso e Princesa Isabel.

Transporte aos Domingos

Com a abertura do comércio aos domingos, devido ao período natalino, haverá reforços na tabela de horários de ônibus, as mudanças são específicas e podem ser consultadas no site http://www.pratipelotas.com.br

Michelle Souza, para o Diário do Transporte