Falha em trem causa atrasos na operação da linha 12 – Safira da CPTM, na manhã desta sexta-feira (8)

Problema aconteceu na Estação Engenheiro Goulart

MICHELLE SOUZA

Um trem apresentou problemas na Estação Engenheiro Goulart da linha 12 – Safira da CPTM, na manhã desta sexta-feira, 8 de dezembro de 2023, e isso impactou a circulação de composições entre 6 até 6:40.

A falha não foi divulgada nos canais oficiais da CPTM. E por volta das 7:10 os reflexos do problema ainda eram sentidos pelos passageiros, com as plataformas e vagões lotados.

O Diário do Transporte procurou a CPTM, que disse por meio de nota que o trem com problemas foi esvaziado e recolhido para manutenção.

Veja a nota da CPTM na íntegra:

“Nesta sexta-feira (08/12), por volta das 6h, houve uma falha em um trem na estação Engenheiro Goulart, que atende a Linha 12-Safira, sentido estação Brás. A composição foi esvaziada, recolhida e a circulação normalizada por volta das 6h40. A CPTM pede desculpas pelo transtorno causado aos passageiros.”

Michelle Souza, para o Diário do Transporte