Artesp constitui comissão que julgará licitação para fiscalização e controle operacional do transporte coletivo intermunicipal do Estado de SP

Concorrência, do tipo Técnica e Preço, será realizada no dia 14 de dezembro de 2023 às 10h30, na sede da Agência, em São Paulo

ALEXANDRE PELEGI

A Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) publicou nesta sexta-feira, 08 de dezembro de 2023, a composição da Comissão Julgadora de Licitação – CJL para a concorrência pública destinada à prestação de Serviços Especializados de Engenharia e Apoio Técnico às atividades de competência legal da Diretoria de Procedimentos e Logística – DPL.

A concorrência é um novo processo para a seleção de empresa que auxiliará na regulamentação, fiscalização do transporte coletivo e coibição do transporte não autorizado nas estradas paulistas.

O Diário do Transporte divulgou em primeira mão a autorização do Conselho Diretor da Agência para o lançamento do edital, no valor total estimado de quase R$ 20 milhões (R$ 19.814.077,44), para o período de 12 meses.

A licitação, do tipo Técnica e Preço, será realizada no dia 14 de dezembro de 2023 às 10h30, na sede da Agência, em São Paulo.

Na ocasião serão recebidos os envelopes nº 1 (Proposta Técnica), nº 2 (Proposta de Preços), e o Envelope nº 3 referente à Habilitação.

O Edital poderá ser obtido gratuitamente no endereço eletrônico http://www.imprensaoficial.com.br. Já a versão completa, com as especificações, desenhos e demais documentos técnicos relacionados à contratação, poderá ser obtida na sede da Unidade Contratante, mediante simples requerimento ou por meio eletrônico, no endereço eletrônico: www.artesp.sp.gov.br.

A Portaria publicada nesta sexta-feira (08) designou cinco integrantes para a CJL, sendo um deles como representante da sociedade civil.

Os nomes escolhidos são:

1º. Aline Fava Cerchiaro;

2º. Fernanda Valeria Torrano Alexiades;

3º. Wladimir Aparecido Pereira;

4º. Luciana Cheosorim Gomes Magalhães;

5º. Esmerya Polliana de Araújo Farias, como membro da Sociedade Civil.

Alexandre Pelegi, em colaboração para o Diário do Transporte