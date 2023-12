Walter Barbosa assume vice-presidência de ônibus da Mercedes-Benz do Brasil

Após 10 anos como vice-presidente de Vendas e Marketing de Caminhões, Ônibus e Peças & Serviços da Mercedes-Benz do Brasil, Roberto Leoncini se torna Conselheiro da Companhia; Já Jefferson Ferrarez assumirá a vice-presidência de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões

ADAMO BAZANI

A Mercedes-Benz anunciou em evento para jornalistas uma série de mudanças na estrutura da direção da empresa no Brasil nesta quarta-feira, 06 de dezembro de 2023, que envolvem os setores de ônibus e caminhões.

As alterações passam a valer já em janeiro de 2024.

O diretor de vendas e marketing da Mercedes-Benz, Walter Barbosa, foi elevado para o cargo de vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Ônibus.

Barbosa atua no segmento de ônibus da Mercedes-Benz desde maio de 2013 e, antes disso, entre 2000 e 2012, trabalhou na concorrente Volkswagen Caminhões & Ônibus.

Neste período na Mercedes-Benz, Barbosa acompanhou a transição da tecnologia Euro 3 de restrição de emissões de poluentes de veículos a diesel para a Euro 5. Agora, presencia a mudança de Euro 5 para Euro 6, ainda menos poluente, e o processo de eletrificação da frota de ônibus, a começar pela cidade de São Paulo, que recebe até o início de 2024, as 50 primeiras unidades do modelo eO500 U, o elétrico da Mercedes-Benz.

A montadora também atua com a Eletra no processo de eletrificação, fornecendo os chassis O500 U padron de piso baixo e os articulados de 21,5 m metros O500 UDA (superarticulado). Os O500UDA serão a base também do modelo E-Trol, de tecnologia Eletra. O E-Trol, no mesmo ônibus, reúne o modelo elétrico à bateria e trólebus (conectado à rede aérea).

Já a vice-presidência de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões será assumida por Jefferson Ferrarez, executivo de carreira na Mercedes-Benz.

Ferrarez será responsável também pelas vendas de Caminhões para Overseas e pelo Desenvolvimento da Rede de Concessionários.

Ambos vão substituir Roberto Leoncini, que esteve à frente por 10 anos da vice-presidência de Vendas e Marketing de Caminhões, Ônibus e Peças & Serviços da Mercedes-Benz do Brasil.

Na prática, uma vice-presidência, que unia ônibus e caminhões, foi dividida em duas: uma só para ônibus e outra só para caminhões.

Leoncini se torna Conselheiro da Companhia.

Segundo a Mercedes-Benz, Walter Barbosa e Jefferson Ferrarez farão parte do “Board” da empresa no Brasil.

Board é um nome americanizado para designar uma espécie de conselho de administração, ou seja, um grupo de indivíduos eleitos pelos acionistas para supervisionar a administração da empresa e tomar decisões estratégicas em nome da organização. O principal objetivo é proteger os interesses dos acionistas e, ao mesmo tempo, fornecer orientação e direção à equipe de gestão da empresa.

Ao pé da letra, board é traduzido como quadro.

O mundo dos negócios tem usado termos em inglês frequentemente, mesmo quando há uma explicação mais fácil em português.

Por meio de nota, a Mercedes-Benz faz uma homenagem e um breve retrospecto da carreira de Leoncini.

A Mercedes-Benz, uma das maiores fabricantes de caminhões e chassis de ônibus no Brasil, tem novidades a anunciar na área de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus. Após 10 anos de uma carreira de sucesso na Companhia, o Vice-presidente Roberto Leoncini assumirá a posição de Conselheiro dos Negócios da Mercedes-Benz no país.

“Agradeço ao Roberto por suas excelentes contribuições à Empresa nos últimos anos. Com sua mentalidade centrada no cliente, ele nos ajudou a entender a jornada do cliente com a nossa marca, conhecendo e se preocupando com suas reais necessidades”, agradece Achim Puchert, Presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina.

Roberto Leoncini, 60 anos, é formado em Engenharia Mecânica e pós-graduado em Negócios pela Universidade de Irvine, na Califórnia. O executivo tem MBA em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e formação para Conselho Administrativo pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Leoncini tem vasta experiência na área comercial de veículos comerciais. Iniciou sua carreira como representante distrital, passando para o atendimento a grandes frotistas, à posição de gerente, diretor de vendas e, na sequência, tornou-se responsável pela operação comercial da Scania no Brasil. Em junho de 2014, assumiu a Vice-presidência de Vendas e Marketing da Mercedes-Benz e a posição de Head de Vendas no Board da Empresa na região.

Na Mercedes-Benz, nesta última década, teve importante papel para a introdução das famílias Actros e Arocs, de caminhões extrapesados, no mercado brasileiro, pelo lançamento do portfólio BlueTec 6 de caminhões e ônibus, bem como pelo desenvolvimento e constante aprimoramento de todo portfólio de serviços de veículos comerciais, incluindo os digitais.

É um grande impulsionador da cultura de “Ouvir o Cliente em 1º lugar”, o que se traduz pelo sucesso do mantra “As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e traz a solução”, tanto dentro quanto fora da Organização. Seu foco no cliente, aliás, estimula profissionais da Empresa e dos mais de 360 pontos de atendimento da Rede de Concessionários a adotar estratégias que aliem produtos de alto desempenho à serviços de excelência que entreguem o máximo de valor para as operações dos clientes Brasil afora.

Além disso, Leoncini tem engajado fortemente os times da Mercedes-Benz a acelerar parcerias de inovação via startups – como exemplos, os mais de 1 mil caminhões autônomos Mercedes-Benz desenvolvidos junto à Grunner para operação no agronegócio e os caminhões autônomos da marca, preparados em parceria com a Lume Robotics, que operam em ambiente controlado na fábrica da Ypê, fabricante de produtos de limpeza e de higiene.

Com as mudanças, Jefferson Ferrarez assumirá como Vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e será responsável também pelas vendas de Caminhões para Overseas e pelo Desenvolvimento da Rede de Concessionários. Walter Barbosa assumirá como Vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Ônibus. Ambos os executivos farão parte do Board da Mercedes-Benz do Brasil.

A Mercedes-Benz do Brasil agradece toda a dedicação do Roberto Leoncini na Vice-presidência por seus grandes projetos e forte liderança e deseja ainda mais sucesso na posição de Conselheiro dos Negócios da marca no país a partir de 2024.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes