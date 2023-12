VÍDEO: Ônibus se envolve em acidente com carro na Estrada de Itapecerica nesta quinta-feira (7)

Motorista do carro sofreu escoriações leves; não houve mais feridos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta quinta-feira, 07 de dezembro de 2023, por volta das 6h50, um ônibus se envolveu em um acidente com um carro na Estrada de Itapecerica, Zona Sul de São Paulo (SP).

O coletivo da empresa Miracatiba atendia a linha 339 – Itapecerica da Serra (Jardim Vitória)/São Paulo (Metrô Capão Redondo).

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou a motorista do carro, que sofreu escoriações leves, ao pronto-socorro da região.

Confira a nota divulgada pela EMTU sobre o acidente:

“Um ônibus que operava a linha 339 se envolveu em um acidente com um carro às 6h50 desta quinta-feira (7) na Estrada de Itapecerica. Segundo a Empresa Miracatiba, que opera a linha, o Corpo de Bombeiros foi acionado e a motorista do veículo particular foi encaminhada com escoriações leves ao pronto-socorro da região. Nenhum passageiro ficou ferido. A vistoria do ônibus está em dia, válida até fevereiro/2024. A EMTU lamenta o acidente e apura as circunstâncias junto à empresa.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte