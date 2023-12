VÍDEO: Nove linhas municipais de ônibus são desviadas na Avenida Marquês de São Vicente, Barra Funda, na manhã desta quinta (07), após comemoração de torcedores do Palmeiras por título do Campeonato Brasileiro

Via chegou a ficar completamente interditada pelo lixo deixado após a festa

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta quinta-feira, 07 de dezembro de 2023, os ônibus que passam pela Avenida Marquês de São Vicente, na região do estádio do Palmeiras, circulam com desvios por causa de interdições na Via. O verdão foi campeão brasileiro ontem, e na madrugada de hoje, os torcedores esperaram pelos jogares para comemorar o título, e muito entulho ficou espalhado na Avenida após a comemoração.

A faixa da esquerda, por onde circulam os ônibus, na Avenida Marquês de São Vicente, chegou a ficar interditada e até os agentes da CET ajudaram na limpeza da Via, para que os veículos pudessem circular.

No momento o sentido centro da via está livre para a circulação de veículos, enquanto o sentido bairro segue interditado.

Veja um vídeo:

Por meio de nota, a SPTrans disse que nove linhas estão sendo desviadas nos dois sentidos por causa da interdição parcial na Avenida Marquês de São Vicente. Veja nota na íntegra:

A SPTrans informa que nove linhas de ônibus estão sendo desviadas em ambos os sentidos devido à interferência na Av. Marquês de São Vicente, 2.650, Barra Funda.



Linhas afetadas:



129F/41 Conexão Petrônio Portela – Pça. do Correio

209P/1 Cachoeirinha – Term. Pinheiros

209P/10 Cachoeirinha – Term. Pinheiros

8500/10 Term. Pirituba – Metrô Barra Funda

8528/10 Jd. Guarani – Pça. do Correio

8544/10 Cid. D’abril 3ª Gleba – Pça. do Correio

8600/10 Term. Pirituba – Lgo. do Paissandú

9501/10 Term. Cachoeirinha – Lgo. do Paissandú

978A/10 Term. Cachoeirinha – Metrô Barra Funda



Desvio no sentido centro: Normal pela Av. Comendador Martinelli, Praça Dr. Pedro Corazza, Av. Comendador Martinelli, Av. Pres. Castelo Branco, Av. Nicolas de Boer, Praça José Vieira de Carvalho Mesquita, Av. Marquês de São Vicente, prosseguindo normal.



Desvio no sentido bairro: Normal pela Av. Marquês de São Vicente, Av. Nicolas de Boer, Ponte Júlio de Mesquita Neto, Av. Otaviano Alves de Lima, Av. Comendador Martinelli, prosseguindo normal.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte