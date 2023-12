Terminal Intermodal Gentileza (TIG) atinge 95% de avanço nas obras e tem inauguração prevista para janeiro de 2024, no Rio de Janeiro (RJ)

Local fará a integração do BRT Transbrasil, 22 linhas de ônibus municipais e linhas 1 e 2 do VLT

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

As obras do novo Terminal Intermodal Gentileza (TIG), no Rio de Janeiro, chegaram a 95% de avanço, e quando for concluído em janeiro de 2024, a estimativa é que mais de 130 mil pessoas sejam beneficiadas pela integração do BRT Transbrasil, 22 linhas de ônibus municipais e as linhas 1 e 2 do VLT.

Com um investimento de R$ 250 milhões, houve também a extensão dos trilhos do VLT em 700 metros até o TIG.

No último sábado, 02 de dezembro, o trânsito do novo trecho da Avenida Brasil que dá acesso à Avenida Francisco Bicalho foi liberado.

O novo terminal é nomeado em homenagem a José Datrino, o Profeta Gentileza.

