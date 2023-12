Principais rodovias de São Paulo apresentam pontos de lentidão e congestionamento

Obras e excesso de veículos são as principais causas dos pontos identificados pela Agência

GUILHERME STRABELLI

Segundo boletim divulgado pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) nesta quinta-feira, 7 de dezembro de 2023, as principais rodovias do Estado estão registrando pontos de lentidão e congestionamento.

No sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), onde acontece a operação 5×3, a Rodovia dos Imigrantes (SP-160) registra tráfego lento por excesso de veículos entre os km 60 e km 49 no sentido capital. No sentido litoral, o tráfego é normal. Já na Rodovia Anchieta (SP-150), no sentido capital, o tráfego é normal, enquanto, no sentido litoral, a via está bloqueada em trecho na serra por obras do km 40 ao km 56.

A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), sentido Praia Grande, também tem lentidão entre os km 270 e km 274. Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055), em ambos os sentidos, o tráfego é normal.

A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) tem tráfego congestionado entre o km 18 e o km 13 no sentido capital. Na Rodovia Anhanguera (SP-330), o sentido capital registra lentidão entre os km 61 e km 60 e congestionamento do km 15 ao km 11 por excesso de veículos.

Na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), o sentido interior tem tráfego congestionado entre o km 35 e o km 37. A Rodovia Castello Branco (SP-280), tem pontos de lentidão no km 32 ao km 28 no sentido capital e do km 19 ao km 24 no sentido interior.

A Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070) apresenta pontos de lentidão no sentido capital entre os km 21 ao km 11, também por excesso de veículos. Por fim, a Rodovia dos Tamoios tem tráfego normal nos dois sentidos.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte