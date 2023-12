Prefeitura de Pindamonhangaba (SP) inaugura novo Terminal Rodoviário em 10 de janeiro de 2024

Rodoviária ficará localizada na Estrada Radialista Percy Lacerda, no bairro Pinhão do Una

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Prefeitura de Pindamonhangaba (SP) informou que o novo o novo Terminal Rodoviário localizado na Estrada Radialista Percy Lacerda, nº900, às margens da Rodovia Presidente Dutra, será inaugurado no dia 10 de janeiro de 2024.

O terminal ficará localizado no bairro Pinhão do Una, próximo ao campus universitário da UniFUNVIC (Fundação Universitária Vida Cristã).

As operações serão de responsabilidade da empresa Tarobá Construções Ltda, que já atua no terminal rodoviário da cidade, no estacionamento do aeroporto e na rodoviária de Taubaté.

Durante 35 anos, a rodoviária do município esteve no bairro Alto Cardoso, ao lado da Prefeitura Municipal.

“Teremos o acesso para as linhas municipais e já estamos trabalhando com as linhas interestaduais com expectativa de ampliar a oferta para outras cidades e Estados, pois a localização às margens de uma rodovia federal é muito positiva”, afirmou o diretor da Tarobá Construções, Renato Camargo.

Com um investimento de cerca de R$ 10 milhões, o terminal possui uma área de 9.700m² entre plataforma e área de circulação e o prédio com 1.860 m², além de contar com 10 vagas na plataforma de embarque e desembarque e área de estacionamento para ônibus, área administrativa com vestiário e copa para funcionários, guichês, sanitários públicos acessíveis, fraldário, guarda-volume, espaços para locação de pontos comerciais, praça de alimentação, estacionamento com 50 vagas para veículos de passeio, praça externa, iluminação e paisagismo.

Em um primeiro momento, a Linha 5 com itinerário Vale das Acácias/Moreira César, Shopping Pátio Pinda, Distrito Industrial até UniFUNVIC, fará o transporte de passageiros até a rodoviária. As viagens estão programadas para serem realizadas de 60 em 60 minutos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte