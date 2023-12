Passageiros flagram barra de apoio solta em trólebus do Corredor ABD

Defeito pode causar grave acidente; veículo foi recolhido

ÁDAMO BAZANI / ARTHUR FERRARI

Passageiros de um trólebus do Corredor ABD flagraram na manhã desta quinta-feira, 07 de dezembro de 2023, uma das barras de apoio para passageiros, localizada próxima a uma porta, completamente solta de sua base.

O problema, apesar de ser aparentemente irrelevante, pode causar graves acidentes, como por exemplo em freadas bruscas, onde um passageiro apoiado pode não conseguir se manter em pé, caindo no interior de veículo e sofrendo possíveis lesões graves.

O flagrante aconteceu no veículo de prefixo 7061, da linha 287P, que seguia em direção a Santo André.

Procurada pela reportagem, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento do serviço, questionou o Diário do Transporte sobre a relevância da demanda, mas disse em nota que notificou a NEXT Mobilidade, que opera a linha, e solicitou a retirada do veiculo das ruas para que o problema seja resolvido. A NEXT disse que o mesmo já foi retirado de circulação e encaminhado para manutenção.

Ádamo Bazani, para o Diário do Transporte