Ônibus natalino da Águia Branca chega a Cariacica (ES) no dia 16 de dezembro

Chegada do veículo faz parte da programação do Natal Luz 2023 e terá a presença do Papai Noel

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Cariacica, no Espírito Santo, anunciou que um ônibus natalino da Viação Águia Branca chegará à cidade para alegrar as comemorações de Natal no dia 16 de dezembro de 2023.

De acordo com a gestão municipal, o veículo chegará às 19h e estacionará na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica-Sede. A atração ainda terá a presença do Papai Noel e fará parte da programação do Natal Luz 2023.

O veículo da viação será decorado com faixas de led espalhadas por toda sua estrutura.

Além disso, haverá distribuição de brindes, fotos com o Papai Noel e contemplação do visual da praça, que estará com luzes coloridas, árvore de Natal, presépio e outros itens de decoração.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte