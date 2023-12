Moradores de Campo Grande (MS) terão linha de ônibus especial para visitar a “Cidade do Natal”

Visitações começam nesta quinta-feira (7)

MICHELLE SOUZA

Os moradores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, terão a partir desta quinta-feira, 7 de dezembro de 2023, uma linha especial do transporte público para visitar a Cidade do Natal.

A linha Altos da Afonso Pena/Praça Ary Coelho, vai funcionar de segunda à sexta-feira e fará o trajeto de ida e volta pela Avenida Afonso Pena e sai da Praça Ary Coelho, depois segue para a Cidade do Natal e volta para a praça. A primeira saída da Praça será às 15h45 e às 23h37 encerra com o recolhe na praça. O ônibus sairá a cada 30 minutos da Praça Ary Coelho até a Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena.

O valor da tarifa para a Cidade do Natal será o mesmo do transporte comum. A linha ficará disponível até o dia 7 de janeiro de 2024, quando encerram as atividades e programações na Vila Morena.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte