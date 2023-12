Justiça possibilita volta da linha Campo Grande (MS) a Santos (SP) pela empresa Guerino Seiscento, que vai colocar ônibus de alto padrão no trajeto

Ligação estava paralisada há três anos após briga judicial; Companhia comprou 40 ônibus de dois andares

ADAMO BAZANI

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região possibilitou nesta quinta-feira, 07 de dezembro de 2023, a volta das operações pela empresa de ônibus Guerino Seiscento da linha entre Campo Grande (MS) e Santos (SP).

Segundo a empresa, assim que a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) for intimada, o serviço será retomado

A linha Campo Grande a Santos atende às seguintes cidades, como seção de trajeto:

– Ribas do Rio Pardo-MS,

– Agua Clara-MS,

– Três Lagoas-MS,

– Brasilândia-MS,

– Tupi Paulista-SP,

– Dracena-SP,

– Adamantina-SP,

– Lucélia-SP,

– Osvaldo Cruz-SP,

– Tupã-SP,

– Pompéia-SP,

– Marília-SP,

– Bauru-SP,

– Botucatu-SP,

– São Paulo-SP e

– Santos-SP

“Os usuários da empresa Guerino Seiscento poderão contar mais uma vez com a ligação das cidades de Santos, litoral de São Paulo, uma vez que é um grande clamo da população de toda a Alta Paulista que não possuía ligação direta de transporte coletivo de passageiros com a Alta Paulista.” – diz a companhia, por meio de nota.

A Guerino Seiscento ainda promete colocar na rota, ônibus de alto padrão, com wi-fi, poltronas leito, ar-condicionado com saídas individuais, poltronas com descansa-pernas e porta-copos, sanitários, iluminação interna de para relaxamento.

A companhia comprou para suas operações rodoviárias, contanto com outras linhas, 40 ônibus zero quilômetro de dois andares modelo Comil Campione Invictus DD, com chassis Scania.

Dez já foram entregues. Outros dez devem ser liberados entre janeiro e março de 2024 e os 20 restantes ao longo dos demais meses do primeiro semestre de 2024.

A ligação entre Campo Grande (MS) e Santos (SP) estava parada há cerca de três anos por causa de uma briga judicial com a empresa de ônibus Expresso de Prata.

A Expresso Prata, que opera linhas rodoviárias dentro do Estado de São Paulo, entrou com Mandado de Segurança alegando que as seções da linha interestadual da Guerino Seiscento configurariam concorrência desleal, uma vez que como estavam dentro de uma linha entre diferentes estados, poderiam ser praticadas por um preço menor aos passageiros

Nesta quinta-feira (07), o juiz federal Márcio Sá Araújo suspendeu os efeitos da decisão que impedia as operações da Guerino Seiscento na linha até o julgamento final do processo.

“Ante o exposto, e, tendo em vista o disposto no art. 1.021, § 2º, do CPC, exerço o juízo de retratação em face da decisão prolatada no ID 78565064 e, considerando os novos fatos ocorridos, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposta por GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A (cujo processo de origem corresponde à numeração 1032644-95.2020.4.01.3400), suspendendo os efeitos da r. sentença até julgamento do apelo.”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes