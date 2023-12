Grupo Guanabara adquire 250 novos ônibus e se prepara para período de alta da demanda por passagens rodoviárias

Em meio a crescimento das vendas no setor, grupo preparou novas rotas e oferecerá descontos para passagens em todo o país

GUILHERME STRABELLI

O Grupo Guanabara, que opera nas cinco regiões do Brasil, adquiriu uma nova frota de ônibus para aproveita o momento de alta na demanda do setor. Ao todo, foram adquiridos 250 veículos desde 2022.

A empresa investiu em ônibus Double Decker, que oferecem classes premium de serviços, inclusive em rodas onde operava com veículos clássicos de um piso só. Ao todo, o investimento ultrapassa R$ 320 milhões desde o ano passado, e, segundo a empresa, não se restringe apenas à frota.

“Preço dinâmico, app para motoristas utilizando gamificação, manutenção prevista por inteligência artificial, as empresas de ônibus evoluíram muito na crise e a tecnologia tomou conta das garagens e rodoviárias, o que era um setor tradicional mudou muito ao abraçar a IOT (ou internet das coisas) para trazer mais qualidade para os consumidores e retorno para os empresários”, explicou Letícia Pineschi, diretora de marketing do Grupo Guanabara.

Para comprovar as expectativas, o grupo observou que, entre os dias 15 e 31 de dezembro, a oferta foi ampliada expressivamente, com 873 horários extras para viagens em todo o país sendo abertos, com ofertas de até 50% de desconto em passagens compradas com antecedência.

Além disso, também são ofertados benefícios em seu programa de fidelidade. “Turbinamos a pontuação para os clientes neste final de ano. Ou seja, os clientes das empresas Guanabara cadastrados em seu programa de fidelidade, receberão 3 pontos a cada um Real gasto com passagens em qualquer rota das empresas” afirma a gestora.

Os bilhetes rodoviários chegam a custar 800% a menos que no modal aéreo nas rotas similares. Consulte os preços no site do Grupo Guanabara.

Bons resultados em 2023

Entre os meses de janeiro e setembro de 2023, o Brasil registrou mais de um milhão de viagens por transportes rodoviários. Os dados foram revelados por um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI). Em comparação com 2022, o número de viagens aumentou em média 20,6%. Em meio a esse cenário, as empresas de ônibus de

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte