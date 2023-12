Corredor Transoeste está com intervalos irregulares no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (7)

Mudança na operação ocorre devido a obras de recapeamento

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta quinta-feira (7), a concessionária MobiRio informou pelas redes socias que a operação dos ônibus do sistema BRT sofreu alterações. Os serviços do corredor Transoeste está com intervalos irregulares devido a obras de recapeamento da pista, na altura da estação Mato Alto.

