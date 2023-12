BNDES recebe R$ 8,5 bilhões para investimentos em projetos sustentáveis

Maior parte do valor será investido em projetos dentro do âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

GUILHERME STRABELLI

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) terá US$ 1,7 bilhão, equivalente a R$ 8,5 bilhões, para investir em projetos de infraestrutura social e ações voltadas à mitigação da mudança climática.

Os recursos são oriundos de empréstimos feitos junto ao New Development Bank (NDB), o Banco dos Brics. Os contratos foram assinados na quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, na sede do BNDES, no Rio de Janeiro.

A maior parte dos recursos, aproximadamente US$ 1,2 bilhão, será investida em infraestrutura sustentável dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O resto do valor será destinado à projetos de combate à alterações no clima.

Os projetos deverão seguir as políticas operacionais do BNDES e serão avaliados com base em indicadores. Dentre eles, está a redução das emissões de gás carbônico (CO2) equivalente à quantidade de pessoas beneficiadas com acesso à itens como mobilidade urbana e saneamento.

“Nossa obrigação é arrumar dinheiro e é fazer esse país crescer, porque, se não crescer, não tem emprego, se não tem emprego, não tem salário, se não tiver salário não tem consumo”, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao ressaltar a importância do financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte