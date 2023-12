Volkswagen Caminhões e Ônibus abre inscrições para processo de formação de profissionais em 2024

Iniciativa Formare 2024 visa a formação profissional de jovens entre 17 e 18 anos; inscrições vão até 17 de dezembro

GUILHERME STRABELLI

A Volkswagen Caminhões e Ônibus abriu as inscrições para o Formare 2024, iniciativa que visa formação profissional de jovens entre 17 e 18 anos. Os selecionados participarão do curso de Operador de Montagem de Produto, ministrado na fábrica em Resende, com duração de 12 meses.

A iniciativa é voltada para os jovens que estejam cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio na rede pública de ensino com renda familiar per capita de até um salário-mínimo.

O processo é composto por uma prova escrita, dinâmica de grupo, entrevista e visita domiciliar. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de dezembro de 2023 no site do projeto. Para acessar, clique aqui. No cadastro, é necessário informar o CPF e o RG.

O Formaré é iniciativa da Fundação Iochpe com atuação em várias regiões do Brasil há quatro décadas e 24 anos no Consórcio Modular. As aulas teóricas e práticas serão de segunda a sexta-feira e ministradas por dezenas de colaboradores voluntários

“Além de proporcionar uma formação de excelente qualidade para os alunos, o Formare se encaixa como uma oportunidade única de integração ao mundo do trabalho. Os alunos poderão conhecer as diversas carreiras disponíveis e conversar com profissionais de todas as áreas da VWCO”, diz Ana Lúcia Moreira, coordenadora do Formare.

