Travessa Viamão tem bloqueio de trânsito para obra da avenida Tronco, a partir desta quinta-feira (7), em Porto Alegre (RS)

Fechamento acontece por causa de obras de pavimentação

MICHELLE SOUZA

Nesta quinta-feira, 7 de dezembro de 2023, a travessa Viamão, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, será bloqueada para o fluxo de veículos no trecho entre a travessa Irmãos Calvet e a rua Nunes, para obras de pavimentação da Avenida Tronco.



Para acessar a travessa Viamão vindo pela avenida Teresópolis sentido bairro-Centro, será necessário entrar à direita na rua Anchieta, seguindo em frente até dobrar à esquerda na rua São Joaquim e virar à esquerda na rua Nunes, acessando a travessa Viamão.

Para atender os passageiros da região, uma parada de ônibus será instalada na São Joaquim. As linhas dos bairros Belém Novo, Campo Novo, Cruzeiro do Sul, Pereira Passos, Glória, Ipanema, Lami, Moradas da Hípica, Restinga, Restinga Velha, Prado e Santa Teresa, no sentido bairro-Centro, desviarão pelas ruas Anchieta, São Joaquim, Nunes e retornarão para a travessa Viamão.

Os passageiros podem consultar os aplicativos, Cittamobi, Moovit, Lá Vem o Ônibus, para mais informações sobre as linhas de ônibus.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte