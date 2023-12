Ônibus natalinos começam a circular em João Pessoa (PB) nesta quarta-feira (6)

Veículos terão adesivos com temáticas natalinas e lâmpadas de led em sua estrutura

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de João Pessoa, capital da Paraíba, informou que os ônibus especiais com decoração natalina começarão a circular nesta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023.

O anúncio foi feito através da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de João Pessoa (Sintur-JP). Os veículos serão apresentados às 17h30 no Parque Solon de Lucena.

Os veículos permanecerão estacionados à disposição da população para visitação e registros com foto. Já no início da foto, os veículos começarão a compor a operação do transporte público.

A expectativa é de que os veículos circulem por grandes avenidas da cidade, como Epitácio Pessoa, Pedro II, Cruz das Armas, Tancredo Neves e Josefa Taveira.

Os ônibus terão adesivos com temáticas natalinas e lâmpadas de led em sua estrutura.

“Por mais um ano estamos ornamentando parte da frota, justamente, para que os passageiros possam desfrutar deste clima especial de fim de ano, apreciando não apenas a ornamentação belíssima instalada em vários pontos da cidade, mas também, tendo a oportunidade de viajar em um ônibus preparado para esta época de festividades, com certeza, um atrativo a mais para nossa cidade, em especial, para as crianças”, ressaltou Expedito Leite Filho, superintendente de mobilidade urbana de João Pessoa.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte