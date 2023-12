Linha 012 – Jorge Teixeira/Comunidade Uberê-Pa atende Zona Leste de Manaus (AM) a partir desta quarta-feira (06)

Ônibus do itinerário em questão irão operar de segunda-feira a sábado

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta quarta-feira, 06 de dezembro de 2023, a Zona Leste de Manaus (AM) ganhará uma nova linha de ônibus que atenderá os usuários do ramal Uberê, localizado próximo à Reserva Adolpho Ducke.

A linha 012 – Jorge Teixeira/Comunidade Uberê-Pa irá operar em dois horários distintos: às 7h vai sair do ramal Uberê em direção ao bairro Jorge Teixeira; às 16h, a linha fará a rota saindo do Jorge Teixeira para o ramal Uberê. O desembarque, pela manhã, e o embarque, no final da tarde, serão realizados no terminal de bairro do Jorge Teixeira, na rua Nova Esperança.

O itinerário no período da manhã seguirá pela estrada do Adolpho Ducke, avenida Jardim Versalhes, avenida Alamanda, rua Recanto da Rainha, estrada do Brasileirinho, rua Gergelim e terminal da rua Nova Esperança.

Já durante a tarde, os coletivos passam pelo terminal da rua Nova Esperança, rua Gergelim, estrada do Brasileirinho, rua Recanto da Rainha, avenida Alamanda, avenida Jardim Versalhes e estrada do Adolpho Ducke.

A linha 012 – Jorge Teixeira/Comunidade Uberê-Pa funcionará de segunda-feira a sábado. A programação horário está disponível no aplicativo “Cadê Meu Ônibus”, gratuito nas plataformas Android e IOs.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte