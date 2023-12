FlixBus anuncia novas rotas no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste em parceria com a Catedral

Novos itinerários incluem São Paulo, Bahia, Goiás e Rio Grande do Norte; passagens promocionais podem ser compradas a partir de R$ 19,99

GUILHERME STRABELLI

A FlixBus Brasil, empresa de tecnologia em transporte rodoviário controlada pela provedora mundial Flix, anunciou novas rotas nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

As novas linhas são fruto de parceria com a Catedral e irão conectar São Paulo, Bahia, Goiás e Rio Grande do Norte. Para celebrar o lançamento das rotas, serão ofertadas passagens promocionais a partir de R$ 19,99.

Para adquirir os preços especiais, os interessados deverão acessar o site ou o aplicativo da FlixBus. Não será necessário utilizar cupons de desconto, já que os valores estarão diretamente na tela. A promoção é válida até 15/12 e é limitada a três passageiros por reserva.

O CEO da FlixBus Brasil, Edson Lopes, comemorou as novas rotas, dizendo que elas refletem o crescimento da empresa no país e ressaltando a importância de ampliar o acesso ao transporte rodoviário.

“A nova fase da expansão reflete o crescimento da FlixBus no Brasil e o foco em oferecer experiências de viagem de ônibus com comodidade, conforto e preços acessíveis aos passageiros. Ampliar o acesso ao transporte rodoviário e aumentar o número de cidades atendidas fazem parte dos compromissos assumidos pela empresa para democratizar a prestação do serviço de interesse público coletivo. Seja para facilitar a conexão entre pessoas, para promover o turismo e mesmo para a geração de empregos”, diz o CEO.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte