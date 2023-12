Campinas (SP) começa operação de nova linha alimentadora de bairros nesta quarta (6)

Também entram em vigor mudanças nas operações de linhas já existentes, visando atender à mudança de demanda

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Campinas, no interior de São Paulo, anunciou mais uma linha alimentadora para integrar os bairros ao BRT. A partir desta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, a linha 243, que ligará o Núcleo Residencial Princesa D’Oeste ao Terminal Satélite Íris, entra em operação.

O novo itinerário circulará em dias úteis, sábados, domingos e feriados, com um veículo na frota e intervalos de 30 minutos. A operação começará no bairro às 4h15, na Rua Crescêncio de Grecci. No terminal, a primeira partida será às 4h30. As viagens terminarão às 0h40.

O trajeto terá 17 pontos de parada, passando pelas vias: John Boyd Dunlop, Trinta e Nove, Dra. Zilda Arns Neumann, Orivaldo Antônio Palermo, Francisco da Costa Eduardo e Crescêncio de Grecci, retornando ao terminal pela Achilles Bertoldi, JBD, Valdemar Bento de Oliveira, Vicente de Marchi e Nadir Dias de Oliveira.

Reforço nas linhas

Em meio à migração de usuários para as linhas alimentadoras nos bairros, a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) irá reforçar as linhas 232 (Jardim Rossin), 233 (Jardim Florence) e 234 (Satélite Íris III).

O reforço também começa nesta quarta-feira, quando as linhas passam a circular com um ônibus adicional nos dias úteis, sábados e domingos. Nos horários de pico de dias úteis, a frota passará de dois para três veículos. Já aos fins de semana, a frota passará de um para dois veículos, causando redução de intervalos das linhas.

Para viabilizar as mudanças, outras linhas terão a frota adequada à atual demanda e ajustes na operação. Além disso, deixarão de realizar atendimento aos domingos e feriados. São elas as linhas 221 (Satélite Íris IV), 222 (Jardim Florence) e 223 (Satélite Íris III).

A partir desta quarta, as linhas 200 (Jardim Novo Maracanã/Terminal Campo Grande), 207 (Jardim Novo Mundo/Terminal Campo Grande) e 216 (Residencial Colina das Nascentes) passam a circular com ajustes na programação horária.

Novas alimentadoras

Em outubro, com a nova operação do BRT Campo Grandes, a Emdec criou outras cinco novas linhas alimentadoras para integrar os bairros às linhas BRT. São elas: 227 (Jardim Florence II), 232 (Jardim Rossin), 233 (Jardim Florence I), 234 (Satélite Íris III) e 235 (Residencial Sirius).

O intuito das autoridades é de que os usuários migrem das linhas convencionais para as alimentadoras e, a partir do Terminal Satélite Íries, usem as linhas do BRT. Isso permitirá um deslocamento mais rápido pelo corredor exclusivo.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte