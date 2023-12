Câmara de Salvador aprova empréstimos de R$ 862 milhões que incluem compra de ônibus elétricos e a diesel

Dinheiro vai ser captado pela prefeitura junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e à Caixa Econômica Federal

ADAMO BAZANI

A Câmara Municipal de Salvador aprovou nesta quarta-feira, 06 de dezembro de 2023, três projetos da prefeitura que autorizam a captação de empréstimos na ordem de R$ 862 milhões para diferentes aplicações, entre as quais, compra de ônibus elétricos e obras do BRT (Bus Rapid Transit), os corredores de ônibus mais rápidos.

O dinheiro vai ser captado pela prefeitura junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e à Caixa Econômica Federal.

Veja todos os projetos aprovados:

ÔNIBUS ELÉTRICOS

O Projeto de Lei nº 309/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo junto ao BIRD, em nome do Município e com garantia da União, estabelece que o limite da operação será de US$ 75 milhões, ou aproximadamente, R$ 375 milhões.

A proposta tem o objetivo de captar uma parte do dinheiro que será necessário para a compra de ônibus elétricos para o sistema de corredores (estrutural) e paras as linhas alimentadoras.

O dinheiro também é para a implantação de infraestrutura e equipamentos de apoio ao sistema eletrificado.

Atualmente, apenas oito ônibus elétricos operam em Salvador, no BRT (Bus Rapid Transit).

A administração municipal informou que a expectativa é de que 30% da frota do BRT seja composta por ônibus elétricos.

Este percentual corresponde a cerca de 50 ônibus. A previsão da Semob (Secretaria de Mobilidade) é de alcançar esse feito em 2025.

A prefeitura diz que capital baiana já está preparada para receber os novos ônibus elétricos graças à inauguração do maior terminal de eletrocarga em área pública do Brasil, localizado ao lado da Estação Rodoviária do BRT, e que é de uso exclusivo dos ônibus do sistema. O equipamento possui capacidade para carregar até 20 ônibus simultaneamente e foi fruto de um investimento municipal de aproximadamente R$ 4 milhões.

COMPRA DE ÔNIBUS COMUNS:

Já o Projeto de Lei nº 311/2023 é para a aquisição de ônibus destinados ao Sistema de Transporte Público Municipal de Salvador, ficando subordinada ao limite de até R$ 150 milhões.

A operação de crédito será contratada junto à Caixa Econômica Federal.

O objetivo, de acordo com a Mensagem nº 27/2023 do Executivo, é a renovação da frota de ônibus.

TURISMO:

O Projeto de Lei nº 306/2023 autoriza a contratação de operação de crédito externo junto ao BID para verbas de US$ 70 milhões, cerca de R$ 350 milhões.

Segundo a Câmara, a matéria visa à captação de recursos destinados ao Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), no âmbito do Programa Salvador Capital Afro (SCA), com vistas ao desenvolvimento sustentável e resiliente do Município, por meio de ações setoriais de turismo e cultura.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes