Belo Horizonte (MG) renova frota do transporte coletivo e chega a 423 novos ônibus

Aquisição de novos coletivos foi determinada por lei aprovada em julho

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Belo Horizonte cumpriu a meta de renovação do transporte coletivo para 2023, com a inclusão de 423 novos ônibus em sua frota. Os veículos já foram autorizados pela Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob) e estão em circulação pelas ruas.

A renovação faz parte das exigências da gestão municipal citadas na Lei 11.458/23, que determinou a renovação da frota e aquisição dos novos veículos até o fim deste ano.

Os novos veículos estão recebendo plotagem especial na traseira com a numeração dos novos veículos entregues para a cidade. O ônibus de número 420 já está adesivado.

Com os novos ônibus em circulação, Belo Horizonte já conta com 70% de sua frota com ar-condicionado e suspensão a ar. A idade média dos veículos, que antes era de 6 anos e 8 meses em julho, caiu para 6 anos e 2 meses.

Outro ponto estabelecido pela lei foi a criação do mecanismo de remuneração complementar, que possibilitou a manutenção do preço da tarifa em R$ 4,50, o mesmo desde 2018.

“A entrada dos ônibus novos concretiza os esforços do prefeito Fuad Noman para melhorar a qualidade do transporte de Belo Horizonte. Poucas cidades brasileiras incorporaram essa quantidade de veículos novos em 2023. No próximo ano, avançaremos mais ainda”, destacou o superintendente de mobilidade, André Dantas.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte