ARTESP aplica 240 multas e remove 56 coletivos ao pátio apenas em novembro

Órgão fiscalizou um total de 1.240 ônibus, vans e micro-ônibus em 44 municípios

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Apenas no mês de novembro, a ARTESP (Agência de Transporte de São Paulo) realizou a fiscalização de 1.240 veículos, entre ônibus, vans e micro-ônibus.

As ações da agência resultaram na emissão de 240 multas, 34 notificações, 24 retenções e 56 remoções ao pátio.

Os agentes atuaram em 44 municípios do estado, foram eles: São Paulo, Ribeirão Preto, Lins, Santos, São Bernardo do Campo, Boituva, Campinas, Pirassununga, Dracena, Piracicaba, Bertioga, Limeira, Araras, Bauru, Getulina, Itapevi, Alambari, Catanduva, Franco da Rocha, Guarulhos, Itupeva, Jambeiro, Jundiaí, Arealva, Cedral, Espírito Santo do Pinhal, Franca, Marília, Mogi das Cruzes, Nova Odessa, Quadra, Sorocaba, Tatuí, Atibaia, Barretos, Cajamar, Ibaté, Itaquaquecetuba, Jacareí, Porto Ferreira, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Valinhos.

Dentre os principais motivos das autuações aplicadas estão: transporte de passageiros sem autorização; veículo sem condições de higiene e conforto; falta ou defeito em equipamento obrigatório; veículo em serviço sem portar documento obrigatório; empresa cadastrada no regime de fretamento realizando cobrança individual de passagens; e atraso na realização de viagem por culpa da transportadora.

As fiscalizações da ARTESP ocorrem periodicamente nas rodovias, terminais rodoviários e em garagens das empresas de ônibus cadastradas.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte