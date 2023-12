Adolescente de 16 anos morre após acidente entre ônibus e motocicleta na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (6)

Jovem estava na garupa da moto no momento da colisão; foi encaminhada ao Hospital Campo Limpo em estado grave, mas não resistiu

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, um acidente entre uma moto e um caminhão, na Avenida Guido Caloi, no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo, causou a morte de uma adolescente de 16 anos. A jovem estava na garupa da motocicleta no momento da colisão.

A motorista da moto, de 36 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e, na sequência, foi reanimada. As duas foram levadas em estado grave ao Hospital Campo Limpo.

O corpo de bombeiros foi acionado e quatro viaturas atenderam a ocorrência.

Por causa do acidente, o trânsito na Avenida Guido Caloi ficou completamente interditado para o socorro das vítimas. Muitas pessoas precisaram descer de algumas linhas de ônibus, que estavam paradas no congestionamento, para seguir a pé até as estações de metrô da região.

Sobre o impacto nas linhas, o Diário do Transporte entrou em contato com a SPTrans, que informou que sete linhas estão operando com morosidade por causa do acidente, acompanhe a nota na íntegra:

A SPTrans informa que sete linhas estão operando com morosidade desde as 6h30 desta quarta-feira (6), em razão de interferência na Av. Guido Caloi, 1.935, Jd. São Luís, no sentido Centro.

Linhas afetadas:

637A/10 Term. Jd. Ângela – Term. Pinheiros

637A/21 Vl. Remo – Term. Pinheiros

637A/22 Itaim Bibi – Term. Jd. Ângela

637A/25 Piraporinha – Term. Pinheiros

637A/26 Term. Guarapiranga – Term. Pinheiros

677A/10 Term. Jd. Ângela – Itaim Bibi

7004/10 Term. Jd. Jacira – Est. Sto. Amaro/Guido Caloi

Confira também a nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre o acidente:

Uma adolescente, de 16 anos, morreu em um acidente de trânsito, na manhã de quarta-feira (6), por volta das 7h, na Avenida Guido Caloi, no Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo.

Policiais militares atenderam a ocorrência e, no endereço indicado, verificaram que um homem, de 47 anos, conduzia um caminhão e uma mulher, de 36, uma motocicleta. A jovem estava na garupa.

Em determinado momento, as duas teriam caído da moto e a mais nova foi atingida pelo caminhão. As duas foram socorridas ao Hospital Campo Limpo, mas a adolescente não resistiu.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo pelo 11º Distrito Policial (Santo Amaro), que requisitou perícia.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte