SuperVia realiza exposição sobre fantasias de carnaval neste sábado (9)

Mostra reúne fotos, desenhos e itens dos últimos 10 carnavais e refletirá a obra do carnavalesco Leandro Vieira

GUILHERME STRABELLI

A partir do próximo sábado, 9 de dezembro de 2023, a SuperVia, empresa responsável pela operação dos trens urbanos no Rio de Janeiro, irá realizar uma ação que mostrará o processo de produção de fantasias para 10 desfiles de carnaval.

A exposição se chama “Corpo Popular” e acontecerá em um trem transformado em galeria que estará estacionado na plataforma 13 da estação Central do Brasil. Um dos responsáveis pela ação é o artista e carnavalesco Leandro Vieira, da Imperatriz Leopoldinense.

Durante seis sábados de dezembro e janeiro, a exposição homenageará os trabalhadores de barracão, costureiras e aderecistas. A mostra reúne fotos, desenhos, croquis e uma espécie de paleta de texturas, ou seja, retalhos de tecidos e materiais utilizados em fantasias nos últimos 10 carnavais.

Neste sábado, Leandro Vieira e a curadora da exposição, Daniela Name, estarão na estação neste sábado a partir das 11h para conversar com o público sobre o trabalho. “Corpo Popular” também acontecerá no Paço Imperial no Centro do Rio de Janeiro.

No trem-galeria, um integrante da equipe de barracão de Vieira dará duas oficinas de adereço para o público jovem e adulto nos dias 16 de dezembro e 13 de janeiro, às 15h, com inscrições prévias e gratuitas que serão divulgadas nas redes sociais do projeto.

Serviço – Exposição “Corpo Popular”

Local: Trem-galeria, na plataforma 13, da Central do Brasil – acesso pelas roletas de passageiros da Supervia

Endereço: Praça Cristiano Ottoni s/n – Centro

Dias: aos sábados (9 e 16/12 e 6, 13, 20 e 27/01)

Debate: no dia 9/11, às 11h, com o artista Leandro Vieira e a curadora Daniela Name

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte