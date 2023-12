São José dos Campos (SP) terá operação de trânsito especial para obras em avenida a partir desta terça (5)

Faixa do corredor de ônibus será fechada fora do horário de pico, entre 9h e 16h

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, informou que irá interditar parcialmente um trecho de 200 metros da Avenida São José.

A interdição começará nesta terça-feira, 5 de dezembro de 2023, para a realização de obras de recapeamento no corredor de ônibus da via.

A faixa do corredor de ônibus será fechada fora do horário de pico, entre 9h e 16h. Durante o período, haverá acesso sinalizado para o embarque dos usuários do transporte público. Os motoristas poderão utilizar as demais faixas da via.

Segundo a prefeitura, para minimizar os impactos, a obra será realizada em trechos de 200 metros por dia. A expectativa é de que as obras sejam finalizadas neste fim de semana, visando evitar prejuízos para o comércio local.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte