Reserva Águia Branca ganha ônibus personalizado com trajeto turístico

Veículo é inspirado na fauna e da flora da Mata Atlântica e percorrerá o trajeto das Montanhas Capixabas

GUILHERME STRABELLI

A Viação Águia Branca lançou um ônibus personalizado em parceria com a Reserva Ambiental Águia Branca.

O veículo é inspirado na fauna e na flora da Mata Atlântica, com o design de customização do veículo trazendo representações de espécies da região, como jaguatirica, ouriço-preto e tucano do bico verde.

O veículo irá operar na linha regular que realiza o trajeto das Montanhas Capixabas. Com isso, o ônibus circulará entre as cidades de Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Marechal Floriano, Santa Isabel, Ibatiba, Afonso Cláudio, Iúna e Lajinha.

A Reserva foi criada em 2017 para contribuir para o desenvolvimento sustentável da região das Montanhas Capixabas. A propriedade é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) mantida pelo Grupo Águia Branca e contribui para preservar mais de 800 espécies de plantas e animais.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte