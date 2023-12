Oito estações da CPTM recebem ações sobre o Dezembro Vermelho nesta quarta (6)

Atividades acontecerão das 13h às 16h e das 19h às 22h e visam conscientizar a população

GUILHERME STRABELLI

Oito estações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) irão receber ações de saúde em referência ao Dezembro Vermelho sobre conscientização sobre o vírus HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

As ações acontecerão nesta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. A iniciativa é fruto de parceria da CPTM com o instituto Proz Educação. Ao todo, as ações acontecerão das 13h às 16h e das 19h às 22h.

Durante a atividade, os alunos do curso de saúde da entidade realizarão aferições de pressão arterial (sem limite de atendimento) e medição de glicemia capilar em pessoas diabéticas ou com histórico de diabetes na família (até 100 por estação).

Os passageiros também receberão informações sobre a prevenção ao vírus HIV.

Confira as estações que receberão as ações:

Estação Luz (Linha 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral);

Estação Mauá (Linha 10-Turquesa);

Estação Tamanduateí (Linha 10-Turquesa);

Estação Guaianases (Linha 11-Coral);

Estação Dom Bosco (Linha 11-Coral);

Estação Estudantes (Linha 11-Coral);

Estação São Miguel Paulista (Linha 12-Safira) e

Estação Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade).

Serviço

Data: Quarta-feira, 06/12

Locais: Estação da Luz (Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral), Estações Mauá e Tamanduateí (Linha 10-Turquesa), Estação Guaianases, Dom Bosco e Estudantes (Linha 11-Coral), Estação São Miguel Paulista (Linha 12-Safira) e Estação Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade).

Horários: das 13h às 16h e das 19h às 22h