Caraguatatuba (SP) fiscaliza ônibus e estabelecimentos comerciais durante temporada de grande movimento próximo ao fim do ano

Multas emitidas a veículos e estabelecimentos comerciais somam mais de R$ 5 mil

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

No decorrer da alta temporada de verão neste ano, a Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba (SP) registrou um total de 16 denúncias de infrações em veículos de turismo de um dia, comércios locais e no movimento nas praias.

Os agentes da secretaria realizaram fiscalização em seis ônibus e cinco vans de turismo de um dia. Houve 23 intervenções na praia por conta de pessoas utilizando caixas de som em volume excessivo.

Duas multas foram emitidas no valor de 460 VRMs (Valor de Referência do Município) cada, totalizando R$ 2.033,00 em cada penalidade.

De nove estabelecimentos comerciais abordados com o apoio da Polícia Militar e Vigilância Sanitária, três foram fechados por não possuírem alvará de funcionamento ou estarem operando fora do horário permitido.

Dois desses comércios foram autuados no valor de 718 VRMS cada, o equivalente a R$ 3.173,00.

A expectativa é de que o número de turistas em Caraguatatuba praticamente triplique no restante da temporada. De acordo com a prefeitura, as operações de fiscalização serão reforçadas.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte