Linha 1-Azul operou temporariamente com velocidade reduzida por presença de usuário na via nesta terça (5)

Presença de usuário nos trilhos foi detectada entre as estações São Judas e Conceição

GUILHERME STRABELLI

Os trens da linha 1-Azul do Metrô de São Paulo estão operou temporariamente com velocidade reduzida na tarde desta terça-feira, 5 de dezembro de 2023, por causa da presença de usuário na via.

A falha foi registrada por volta das 15h53 desta terça, quando foi detectada a presença de um usuário na via entre as estações São Judas e Conceição, na Zona Sul da capital paulista. Isso fez com que as composições operassem com maior tempo de parada e velocidade reduzida.

Às 15h59, a situação já havia sido normalizada.

Em nota, o Metrô informou que a energia foi retirada da via entre 15h44 e 15h55 por causa da presença de um passageiro na passarela de emergência. Ainda de acordo com o Metropolitano SP, a circulação já ocorre sem restrições.

Na manhã desta terça, os trens também operaram com velocidade reduzida na Linha 1-Azul por causa de uma falha em um trem que estava na Estação Liberdade.

Relembre:

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte