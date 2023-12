Estado de São Paulo tem 597 sensores automáticos de tráfego espalhados pelas rodovias

Equipamento é utilizado para medir volume de tráfego e avaliar a fluidez da operação nas vias

GUILHERME STRABELLI

As rodovias do Estado de São Paulo contam com 597 Sensores Automáticos de Tráfego (SAT’s) espalhados pelos 11,1 mil quilômetros das vias. Isso representa um investimento de mais de R$ 40 milhões.

Segundo a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), responsável pela gestão das concessionárias que fazem parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado, os equipamentos permitem a análise da fluidez e operação nas vias.

“O investimento em sensores de monitoramento e de computação de dados são essenciais à análise técnica da ARTESP para a modernização e melhorias nas vias. O controle de fluxo de veículos ajuda, por exemplo, nas pesquisas de expectativa de movimento nas rodovias durante feriados, no melhor horário para a realização de obras e na implantação de novos serviços. Ou seja, é essencial para o dia a dia da concessão”, explica Santi Ferri, Diretor de Operações da ARTESP.

Em locais sem a instalação do equipamento, como acessos e interligações, as concessionárias elaboram contagens manuais pelo período de uma sema ao longo de cada semestre, estimando o volume diário de tráfego.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte