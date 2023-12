Emplacamentos de ônibus acumulam alta de 18,59% entre janeiro e novembro, diz Fernabrave

Alta contabiliza últimas unidades da tecnologia de redução de poluição Euro 5 e já as vendas de Euro 6, que surpreendem

ADAMO BAZANI

Foram emplacados entre janeiro e novembro de 2023, 22.745 ônibus, aponta a Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores), nesta terça-feira, 05 de dezembro de 2023.

De acordo com a entidade que reúne as revendedoras e concessionárias, o resultado é 18,59% superior ao total de emplacamentos entre janeiro e novembro de 2022, que foi de 19.180 ônibus.

Mas na comparação entre novembro de 2023 e novembro de 2022, a trajetória foi inversa e a queda foi de 8,13%

Em novembro de 2023, foram emplacados 1.944 ônibus e, em novembro de 2022, os emplacamentos chegaram a 2.116 unidades.

Entre outubro de 2023, com 1.927 ônibus emplacados, e novembro de 2023, com as 1.944 unidades, o resultado foi estável, com uma ligeira alta de 0,88%.

O resultado supera as expectativas mais pessimistas que apontavam para um possível desaquecimento do mercado na reta final do ano devido à troca de tecnologia de emissão de poluentes Euro 5 (mais poluidora e mais barata) para Euro 6 (obrigatória para veículos a diesel desde janeiro de 2023 no Brasil).

Mas também contabiliza as vendas residuais de Euro 5.

De acordo com as fabricantes, o impacto da entrada de tecnologia Euro 6, que pode ser 30% mais cara, foi menor que o esperado e o desaquecimento no mercado não foi tão alto.

MARCAS:

Segundo a Fenabrave, no acumulado do ano de 2023, entre janeiro e novembro, a Mercedes-Benz lidera com 58,27% no mercado nacional de ônibus, totalizando 13.254 unidades.

Em segundo lugar, aparece a Volkswagen, com 4.298 ônibus emplacados no período, o que representa 18,9%.

Em terceiro, surge a Volare (Marcopolo), marca de ônibus de pequeno porte, com 3.126 unidades e 13,74% de participação.

Veja a relação de todas as marcas:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes